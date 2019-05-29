Богомолова назначили худруком театра на Малой Бронной

Известного режиссёра и поэта многократно номинировали на премию "Золотая маска".

Режиссёра Константина Богомолова назначили новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Труппе его представил глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

— Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе, — сообщил Кибовский.

Богомолов приступит к выполнению обязанностей 25 июня. Назначить нового руководителя решили после того, как возглавлявший театр на Малой Бронной с 2007 года Сергей Голомазов стал ещё и худруком Рижского русского театра.

Константин Богомолов — известный режиссёр и поэт. Его многократно номинировали на премию "Золотая маска". В числе его постановок спектакли "Идеальный муж" по Оскару Уайльду, "Карамазовы" по Достоевскому, "Мушкетёры" по мотивам романа Александра Дюма.

Также вокруг Богомолова ходят слухи о его романе с Ксенией Собчак. Пара попала в объективы видеокамер на частной вечеринке. Влюблённые кружились в романтическом танце.