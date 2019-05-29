Богомолова назначили худруком театра на Малой Бронной

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Богомолова назначили худруком театра на Малой Бронной

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Константин Богомолов. Фото © РИА "Новости" / Иван Климычев

Известного режиссёра и поэта многократно номинировали на премию "Золотая маска".

Режиссёра Константина Богомолова назначили новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной. Труппе его представил глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе, — сообщил Кибовский.

Богомолов приступит к выполнению обязанностей 25 июня. Назначить нового руководителя решили после того, как возглавлявший театр на Малой Бронной с 2007 года Сергей Голомазов стал ещё и худруком Рижского русского театра.

Константин Богомолов — известный режиссёр и поэт. Его многократно номинировали на премию "Золотая маска". В числе его постановок спектакли "Идеальный муж" по Оскару Уайльду, "Карамазовы" по Достоевскому, "Мушкетёры" по мотивам романа Александра Дюма.

Также вокруг Богомолова ходят слухи о его романе с Ксенией Собчак. Пара попала в объективы видеокамер на частной вечеринке. Влюблённые кружились в романтическом танце.

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