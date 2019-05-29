Путин и Лукашенко поручат проработать пути интеграции РФ и Белоруссии до 21 июня

Заниматься разработкой планов действий по ключевым направлениям интеграции будут правительства обеих стран.

На полях саммита Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко вопросы проработки развития интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данный план должен быть проработан до 21 июня.

— Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня. После этого включатся в дело президенты двух стран — об этом только что условились Путин и Лукашенко, — рассказал он.

Также представитель Кремля затронул тему взаимодействия РФ и Белоруссии по ситуации с нефтепроводом "Дружба", отметив, что данным вопросом в настоящее время занимаются технические ведомства двух стран.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.