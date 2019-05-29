ЭИСИ: Политический стиль новых губернаторов соответствует ожиданиям населения

Эксперты заявили, что политический стиль недавно назначенных временно исполняющих обязанности губернаторов соответствует запросам населения. Об этом специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) сообщили в ходе круглого стола "Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей", трансляцию которого ведёт Лайф.

В ЭИСИ назвали черты, которые положительно характеризуют новых управленцев: это результативность и демонстрация реальных итогов работы за короткий срок, их открытость в общении с местными жителями и готовность вести диалог, а также личный контроль за проблемами в регионе, куда они были назначены.

Эксперты сходятся во мнении, что управленцам светит победа на выборах в единый день голосования 8 сентября, если те решат участвовать в них. Специалисты поясняют, что это связано с тем, что избиратели недовольны тем, как их жизнь была устроена при бывших губернаторах.

Речь идёт о врио губернатора Челябинской области Алексее Текслере, врио главы Сахалина Валерии Лимаренко, возглавляющем Оренбургскую область Денисе Паслере и врио губернатора Забайкалья Александре Осипове.