Жителя Алтая заподозрили в убийстве младенца после ссоры с сожительницей

Мужчина задержан, сейчас ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

В Алтайском крае мужчине предъявлено обвинение в убийстве одиннадцатимесячного сына своей сожительницы. Как сообщает региональное управление СК РФ, 27 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения и поругавшись с женщиной, злоумышленник ушёл из дома с её ребёнком.

— На участке местности в одном из сёл Крутихинского района он причинил множественные удары по голове ребёнка, который от полученных травм скончался, — сказано на сайте ведомства.

Месяц назад в Забайкальском крае женщина из-за ссоры с мужем подожгла дом с детьми.