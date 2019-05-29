Жителя Алтая заподозрили в убийстве младенца после ссоры с сожительницей

В Алтайском крае мужчине предъявлено обвинение в убийстве одиннадцатимесячного сына своей сожительницы. Как сообщает региональное управление СК РФ, 27 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения и поругавшись с женщиной, злоумышленник ушёл из дома с её ребёнком.
— На участке местности в одном из сёл Крутихинского района он причинил множественные удары по голове ребёнка, который от полученных травм скончался, — сказано на сайте ведомства.
Месяц назад в Забайкальском крае женщина из-за ссоры с мужем подожгла дом с детьми.
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