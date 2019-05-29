С приходом жары в Москве начали охлаждать уличный воздух

Во время таких работ струи воды направляются вверх, что позволяет снизить температуру не только асфальта.

С приходом аномальной жары в Москве начали проводить орошение воздуха с помощью поливомоечной техники. Как сообщили в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги", на улицах города в данный момент работает более 700 таких машин.

— При температурах +25 градусов и выше, как правило в период с 12:00 до 16:00, поливомоечные машины проводят орошение воздуха. Во время таких работ струи воды направляются вверх, — рассказал представитель организации.

Также в столице по ночам продолжается выполнение основной мойки дорожного покрытия, которая проходит с середины апреля по октябрь.

Ранее синоптики предупредили, что сегодня температура воздуха в столице может подняться до плюс 31 градуса. Однако уже завтра, 30 мая, Москву накроют ливни с грозами.