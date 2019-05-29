Таможенники в Москве накрыли склад с контрабандным табаком для кальянов

Таможенники столицы обнаружили на юго-западе Москвы склад, где хранилось более 300 тысяч упаковок контрабандного кальянного табака, сообщает Mash.
Там же группа лиц занималась фасовкой табака и изготовлением курительных кальянных смесей, которые потом реализовывались как продукция известных марок. Все причастные лица задержаны, а ведёт проверочные мероприятия. Известно, что товар прибыл в Россию из Турции, Иордании, Германии, США.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин предложил запретить курить кальяны в ресторанах.
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