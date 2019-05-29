Захарова потребовала от немецких СМИ объясниться за скандал с "россиянкой"

Речь идёт о фейковой видеозаписи, которая разрушила карьеру высокопоставленного чиновника, а позднее привела к отставке всего кабинета министров Австрии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал с инсценировкой встречи бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе с девушкой, которую в немецких СМИ прозвали "племянницей русского олигарха". Напомним, что на деле видеозапись, которую опубликовали такие авторитетные издания, как Spiegel и Süddeutsche Zeitung, оказалась грубой провокацией, для осуществления которой была нанята боснийская студентка.

— Журналисты, запустившие этот фейк, как минимум должны объясниться, — написала Захарова в своём фейсбуке. — Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили её, дополнив дезой?

По мнению дипломата, эта публикация вызывает ещё больше вопросов с учётом того, что именно немецкие журналисты прославились как активные борцы с фейками.

— Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу? — поинтересовалась она.

Напомним, что публикация этого фейкового видео вызвала в Австрии нешуточный скандал: Штрахе пришлось уйти в отставку с поста вице-канцлера, а Себастьян Курц объявил о проведении внеочередных выборов в парламент.

Любопытно, что в одном из СМИ виновницей скандала назвали российскую телеведущую Леру Кудрявцеву. Она в результате подала на таблоид в суд.