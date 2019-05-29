Чайка увидел в аварии SSJ-100 серьёзные проблемы авиаотрасли

Например, не выполняются обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации.

Генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме заявил, что катастрофа самолёта "Аэрофлота" SSJ-100 в Шереметьево показала серьёзные проблемы в авиационной отрасли России.

Генпрокурор отметил, что ведомство уже не один год требует от государственных органов и авиапредприятий решить эти вопросы. По мнению Чайки, российская авиаотрасль не выполняет обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации.

— До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полётов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года, — подчеркнул генпрокурор.

Кроме того, он отметил, что Минтранс не разработал необходимые правовые акты, регламентирующие правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, и требования к их лётной годности. Также Чайка заявил, что Росавиация осуществляет лишь формальный контроль за деятельностью авиакомпаний.

Ранее Лайф сообщал, что "Аэрофлот" считает заявление Фургала о крушении SSJ давлением на комиссию МАК.