Чайка назвал обоснованным лишение Грудинина депутатских полномочий

Как подчеркнул генпрокурор, решение было законным, поскольку сам Грудинин предоставил недостоверную информацию о своём имуществе и участии в иностранной коммерческой организации.

Представление прокурора о лишении депутатских полномочий Павла Грудинина в Совете депутатов в подмосковном Видном было обоснованным. Такое заявление сделал генпрокурор России Юрий Чайка, отметив, что сам Грудинин представил недостоверные сведения о своём имуществе во время предвыборной кампании.

— Действительно, видновский городской прокурор Московской области обоснованно, на наш взгляд, направил в Совет депутатов представление о лишении депутатских полномочий Грудинина, которое удовлетворено, — сказал Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Как сообщал Лайф, в начале года Павла Грудинина сняли с должности председателя Совета депутатов в подмосковном Видном. Причиной стало нарушение депутатской этики: в совете считают, что у бывшего председателя был "авторитарный режим управления". В частности, депутаты жаловались, что Грудинин унижал коллег во время заседаний.

Кроме того, проверкой обоснованности занимаемой Грудининым должности занялась прокуратура после того, как появились данные о наличии у Грудинина офшорных компаний, которые он не стал указывать в документах во время предвыборной кампании.

Отметим, наличие зарубежных активов и стало позднее причиной, по которой Грудинин не смог попасть в Государственную думу. В марте по итогам рассмотрения заявки КПРФ на передачу мандата умершего депутата ГД РФ Жореса Алфёрова в пользу Павла Грудинина Центризбирком ответил отказом. Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, кандидат на место депутата Госдумы не может иметь иностранные счета. А по данным Федеральной налоговой службы, на момент регистрации кандидатом в депутаты по списку КПРФ Павел Грудинин так и не избавился от своих иностранных активов.