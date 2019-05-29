Экс-президент Украины оценил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Бывший президент Украины Леонид Кравчук оценил решение действующего лидера страны Владимира Зеленского вернуть гражданство Незалежной Михаилу Саакашвили. Он пояснил, что для Зеленского это было вопросом справедливости и достоинства, в то время как Порошенко действовал в личных интересах.

— Ведь мы помним, как Пётр Порошенко предоставлял гражданство Саакашвили: очень быстро дал и очень быстро отнял. Я убеждён, что в этом предоставлении и лишении абсолютно не было национальных интересов Украины. Здесь были личные интересы Порошенко, — считает Кравчук.

При этом бывший президент считает, что Зеленский не даст Саакашвили работу на госслужбе. Сам экс-президент Грузии ранее заявлял, что сейчас просто хочет приехать в Незалежную, так как соскучился по друзьям. Однако он готов вернуться в политику, но "с осторожностью".

Как уже сообщал Лайф, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили.