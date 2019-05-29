На жителя Пятигорска завели дело за вербовку прохожих в террористы

Читайте также

На жителя Пятигорска завели дело за вербовку прохожих в террористы

48

Фото © РИА "Новости" / Валерий Мельников

Подозреваемый выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал их вступить в экстремистскую организацию.

В Пятигорске следователи возбудили уголовное дело против 29-летнего местного жителя, который вербовал прохожих в одну из террористических организаций. Об этом сообщает краевое управление СКР.

23 декабря 2018 года подозреваемый на одной из улиц в городе Пятигорске выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещённую на территории РФ, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Дело завели по статье "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до восьми лет. В какую именно запрещённую организацию он вербовал, не уточняется.

Ранее в ФСБ заявили, что террористы намерены использовать для терактов детей боевиков.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×