Брошенную в столичной поликлинике двухлетнюю девочку отдали бабушке

Ранее женщина сама приходила в Следственный комитет, чтобы забрать ребёнка. У неё уже живёт пятилетний брат малышки.

Двухлетнюю девочку, которую мать-кукушка бросила в одной из поликлиник Москвы, передали её родной бабушке — матери отца. Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной защиты населения столицы.

— 29 мая ребёнок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается её родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребёнок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии, — уточнили в ведомстве.

Малышка пробыла в больнице две недели. Всё это время она охотно общалась с персоналом, спокойно шла на контакт. По словам врачей, психическое и физическое состояние девочки соответствует её возрасту.

Напомним, 16 мая мать оставила маленькую девочку в поликлинике на Бутырской улице в Москве и скрылась. Вскоре была задержана мать-кукушка, она приехала в российскую столицу 12 мая из Винницкой области Украины. За малышкой в Следственный комитет пришли бабушки.

Через несколько дней произошёл ещё один подобный случай. Другая нерадивая мамаша бросила ребёнка уже в ТЦ.