Врачи рассказали, как людям в возрасте избавиться от жира на животе

Интервальная тренировка для людей старшего возраста не требует специальных тренажёров и рассчитана на домашние условия.

Американские исследователи провели эксперимент, в котором на протяжении десяти недель предложили пожилым людям с избыточной массой тела интервальные тренировки.

Эксперты называли это очень важным, ведь снижение физической активности с возрастом повышает риск развития ряда серьёзных заболеваний и преждевременной смерти, а ожирение ещё и усугубляет ситуацию.

Первые интервальные тренировки длились восемнадцать минут, вскоре их продолжительность увеличили в два раза. После 40 секунд физической нагрузки люди получали двадцать секунд отдыха. Результаты показали, что те, кто чётко следовал инструкциям, потеряли 30 процентов жировой массы и прибавили мышечной. Тренировки помогли убрать большой объём жира на животе у мужчин, а у женщин — равномерно по всему телу.

— Это прямая угроза для пожилых людей, потому что так называемое центральное ожирение связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем лишний вес в принципе. Поэтому важно этот процесс контролировать, — пишут учёные в MedicalExpress.

Немаловажной в борьбе с лишним весом является диета. Ранее Лайф приводил результаты исследования, которое показало, что диета из необработанных продуктов вроде фруктов и ягод не только полезнее обработанной пищи, но ещё и "наводит порядок" в организме. А термически обработанная еда способствует распространению ожирения.

Также врачи заявили, что россияне объедаются сахаром, но недоедают овощей и фруктов. Около 54% мужчин и 59% женщин среди граждан России имеют лишний вес.