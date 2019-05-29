Якутский мэр через суд доказал, что он не супермен и не ходит к гадалкам

Также он заставил местного участника студенческого КВН отказаться от слов, что градоначальник делает селфи.

Мэр якутского города Вилюйска Нюргустан Афанасьев через суд заставил игрока студенческого КВН, местного депутата Николая Харлампьева, извиниться за шутку и взять свои слова обратно. "Церемония раскаяния" проходила в присутствии сотрудников городской администрации.

— Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет много собак, — зачитал со сцены юморист.

Возмутившее градоначальника выступление состоялось в начале года. Тогда Харлампьев вышел на сцену в костюме супермена с фото мэра на лице. Афанасьев шутку не оценил и подал на него иск в районный суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, чтобы "другим неповадно было". Он хотел взыскать с ответчика 100 тысяч рублей компенсации, но позже решил пойти на мировое соглашение и принять публичные извинения обидчика.

Ранее сообщалось, что мэр Владивостока заявил выпускникам, что провожает их "в последний путь".