Якутский мэр через суд доказал, что он не супермен и не ходит к гадалкам

Мэр якутского города Вилюйска Нюргустан Афанасьев через суд заставил игрока студенческого КВН, местного депутата Николая Харлампьева, извиниться за шутку и взять свои слова обратно. "Церемония раскаяния" проходила в присутствии сотрудников городской администрации.
— Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в нашем городе нет много собак, — зачитал со сцены юморист.
Возмутившее градоначальника выступление состоялось в начале года. Тогда Харлампьев вышел на сцену в костюме супермена с фото мэра на лице. Афанасьев шутку не оценил и подал на него иск в районный суд о защите чести, достоинства и деловой репутации, чтобы "другим неповадно было". Он хотел взыскать с ответчика 100 тысяч рублей компенсации, но позже решил пойти на мировое соглашение и принять публичные извинения обидчика.
Ранее сообщалось, что мэр Владивостока заявил выпускникам, что провожает их "в последний путь".
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