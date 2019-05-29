Зеленский пожелал украинским военным только миротворческих операций

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех сопричастных с Международным днём миротворца. Соответствующий пост он разместил в своём фейсбуке.

Украинский лидер заверил, что его страна всегда хотела мира и безопасности как для своих граждан, так и для всех народов.

— Я твёрдо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии, — написал Зеленский.

К слову, не так давно Зеленский впервые побывал в Донбассе в качестве президента Украины. В частности, он посетил пост наблюдения и блиндажи и распорядился улучшить бытовые условия для солдат.

Позже СМИ отметили неприятное совпадение: обстрелы со стороны ВСУ усилились после визита Зеленского на передовую. Так, в ходе одной из миномётных атак повреждения получили восемь домов в западной части Донецка.