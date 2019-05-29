На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль

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На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль

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По предварительным данным, пожар возник в трюме судна во время проведения ремонтных сварочных работ.

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов. Площадь возгорания составила около 100 кв.м, сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте, — цитируют её слова украинские СМИ.

Вскоре в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что "Кузница на Рыбальском" является предприятием по производству кораблей военного назначения, танкеров, сухогрузов, судов специального назначения, котельных агрегаторов. Она также ремонтирует суда.

Как писал Лайф, в конце 2018 года Пётр Порошенко подписал договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". По предварительной информации, сумма сделки составила 300 миллионов долларов.

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