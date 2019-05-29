На бывшем заводе Порошенко в Киеве загорелся корабль

По предварительным данным, пожар возник в трюме судна во время проведения ремонтных сварочных работ.

На судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, принадлежащем ранее экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар на одном из судов. Площадь возгорания составила около 100 кв.м, сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

— Возникло возгорание на корабле, который пришвартован там и находится на ремонте, — цитируют её слова украинские СМИ.

Вскоре в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Отметим, что "Кузница на Рыбальском" является предприятием по производству кораблей военного назначения, танкеров, сухогрузов, судов специального назначения, котельных агрегаторов. Она также ремонтирует суда.

Как писал Лайф, в конце 2018 года Пётр Порошенко подписал договор о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". По предварительной информации, сумма сделки составила 300 миллионов долларов.