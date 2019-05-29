Белые медведи Московского зоопарка полакомились "мороженым" в жару

В связи с погодными условиями некоторые обитатели столичного зоопарка перешли на особое питание.

Жаркие майские дни привносят изменения в рацион обитателей Московского зоопарка. Если для теплолюбивых сурикатов, жирафов и зебр такая погода вполне привычная, то белые медведи требуют к себе особого ухода.

— Некоторые животные, в том числе белые медведи, получают своеобразное мороженое — корм, помещённый внутри куска льда, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы зоопарка.

Сотрудники зоопарка отметили, что в целом увеличили число кормлений, а размер порций уменьшили. Так корм не портится на жаре, а сразу съедается животными.

Что касается белых медведей, то они всегда могут охладиться благодаря снегообразующей установке. Кроме того, медведь Врангель, чтобы почувствовать прохладу, ложится животом на каменный пол вольера. А вот медведица Роза и пара гималайских медведей предпочитают скрываться от жары в своих убежищах.

Ранее Московский зоопарк показал карликового бегемота Ксюшу.