Белые медведи Московского зоопарка полакомились "мороженым" в жару

Жаркие майские дни привносят изменения в рацион обитателей Московского зоопарка. Если для теплолюбивых сурикатов, жирафов и зебр такая погода вполне привычная, то белые медведи требуют к себе особого ухода.
— Некоторые животные, в том числе белые медведи, получают своеобразное мороженое — корм, помещённый внутри куска льда, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы зоопарка.
Сотрудники зоопарка отметили, что в целом увеличили число кормлений, а размер порций уменьшили. Так корм не портится на жаре, а сразу съедается животными.
Что касается белых медведей, то они всегда могут охладиться благодаря снегообразующей установке. Кроме того, медведь Врангель, чтобы почувствовать прохладу, ложится животом на каменный пол вольера. А вот медведица Роза и пара гималайских медведей предпочитают скрываться от жары в своих убежищах.
Ранее Московский зоопарк показал карликового бегемота Ксюшу.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени