Президентом Латвии стал судья Эгилс Левитс

Открытое голосование проходило в парламенте, где за него отдали подавляющее большинство голосов.

Сегодня на внеочередном заседании депутаты Сейма избрали нового президента Латвии. Им стал судья Суда ЕС Эгилс Левитс, которого выдвинула правящая коалиция. Прямая трансляция голосования велась на сайте парламента балтийской республики.

Голосование в этом году впервые проходило в открытом формате, благодаря которому сразу можно было увидеть, как голосует каждый из депутатов. В итоге за юриста отдало свой голос большинство парламентариев — 61.

Ранее стало известно, что Нил Ушаков ушёл в отставку с поста мэра Риги.