Силуанов отказался платить из бюджета за "косяки" "Транснефти"

Министр подчеркнул, что он против снижения дивидендов из-за инцидента с нефтепроводом "Дружба".

Российское государство не будет нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода "Дружба", поскольку это будет использованием бюджетных средств на покрытие "косяков" поставщика топлива. Это заявление сделал глава Минфина, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

— Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно. Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите моё мнение, то неправильно, — ответил министр журналистам на вопрос, может ли быть снижен для "Транснефти" размер дивидендов из-за необходимости выплаты компенсаций в связи с загрязнением "Дружбы".

По мнению Силуанова, снижение дивидендов означало бы, что недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти, покрываются из бюджета.

Напомним, в апреле в Белоруссию по трубопроводу поступила нефть ненадлежащего качества, в связи с чем страна ограничила экспорт нефтепродуктов и потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча. Позже выяснилось, что загрязнение было сделано умышленно. Сейчас обсуждается размер и форма компенсации Минску.