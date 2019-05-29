В Ростовской области для сельчан "открыли" отделение почты на остановке

В районной администрации заверили, что там люди получали корреспонденцию лишь один день.

Жителям станицы Новоцимлянской в Ростовской области пришлось получать письма на автобусной остановке. Фото этого процесса появились в соцсетях и вызвали массу комментариев.

Оказалось, что два года назад в населённом пункте сгорело здание почтамта и с тех пор Почта России не смогла найти новое помещение. Почтальоны решили не разносить корреспонденцию по станице и организовали импровизированное отделение на остановке.

— Их пустили временно в сельский Дом культуры. Выгнали детей из раздевалок и пустили на это место почту. Сказали, что готовы потерпеть полгодика, а вы за это время найдёте помещение, даже предложил им три варианта подходящих. Но они всё тянули. Просили, чтобы освобождали уже помещение, дети-то страдают — им негде переодеваться, — рассказала Лайфу первый заместитель главы Администрации Цимлянского района Елена Ночёвкина.

В итоге отделение почты так и не нашло помещение, а проверка счётной палаты потребовала привести всё в соответствие, так что 13 мая почтальонов уже решительно попросили съехать из Дома культуры.

— Потом на остановке кто-то написал чёрной краской из баллончика "Почта". Мы дали указание закрасить эту надпись. Нам очень нужна почта, у нас население 1600 человек живёт. Но наша почта, как всегда, "бюрократит", а в результате страдают люди, — добавила Ночёвкина.

Также в администрации заявили, что всё это время почта не оплачивала электроэнергию и воду, поэтому им было удобно находиться в Доме культуры.

В соседнем Краснодарском крае ранее жительница станицы Березанской пожаловалась, что на неё с веником напала сотрудница почты.