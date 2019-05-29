Сиделка из шокирующего видео заявила, что избивала старушку из-за усталости

Дочь престарелой женщины рассказала, что принимала сиделку на работу с хорошими рекомендациями.

Сиделка из Липецкой области, избивавшая престарелую женщину-инвалида, оправдалась тем, что просто устала. И заверила, что такую жестокость она проявила впервые.

— Она не стала отрицать факт причинения побоев престарелой женщине, но сказала, что это был единственный случай, потому что она устала, с октября она в круглосуточном режиме находилась с недееспособной женщиной, и тут у неё якобы сдали нервы, — передаёт РИА "Новости" слова представителя СУ СК по региону Юлии Кузнецовой.

Дочь пострадавшей заявила, что принимала на работу сиделку с хорошими рекомендациями. После произошедшего с женщиной расторгли трудовой договор.

В СК отметили, что изучат все видеозаписи в квартире, чтобы проверить, действительно ли это был единичный случай. Пожилой женщине провели судмедэкспертизу, в ходе которой не нашли видимых повреждений. Сама пенсионерка не в состоянии пояснить ситуацию.