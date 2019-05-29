Во Львове протестующие взяли штурмом здание горсовета

Участники акции обвинили мэра и местных депутатов в махинациях с земельными участками.

Здание городской ратуши во Львове, на западе Украины, взяла штурмом группа местных жителей. Большую часть непосредственных участников протеста составляли члены праворадикальных и националистических группировок. Чтобы попасть внутрь, протестующие выломали двери. В толпе было замечено холодное оружие.

Как отметили в пресс-службе местной администрации, ещё перед началом штурма к протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и глава департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Однако радикалы не стали никого слушать и пошли в атаку.

— Протестующие не захотели слушать чиновников городского совета и начали выламывать двери в городской совет. Началась толкотня и драка, — отметили представители львовской администрации.

По данным местной полиции, здание ратуши уже деблокировано. Однако никто из участников происшествия не был задержан.

Как сообщал Лайф, ранее во Львовской области на шахте "Лесная" произошёл обвал породы. Жертвами происшествия стали по меньшей мере двое рабочих.