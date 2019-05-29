Чемпиона-тяжелоатлета дважды поймали на краже продуктов в супермаркетах Москвы

Чемпион Европы по тяжёлой атлетике Адам Малигов дважды пытался вынести продукты из столичных супермаркетов. Об этом рассказали Лайфу источники в правоохранительных органах.
По их словам, Малигов попался в феврале в магазине в Сокольниках и второй раз недавно в "Ашане" на улице Вавилова. В первом случае ущерб мог составить 3,5 тысячи рублей, во втором — шесть тысяч.
В обоих случаях Малигова ловили, и теперь против него возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В пресс-службе столичной полиции факт инцидентов подтвердили, но отказались назвать имя подозреваемого, сославшись на закон о защите персональных данных.
— На территории отдела "Даниловский" в одном из супермаркетов за покушение на кражу был задержан гражданин. Было возбуждено уголовное дело "кража" через 30-ю статью (Приготовление к преступлению и покушение на преступление. — Прим. ред.), — отметили там и добавили, что гражданин не является в органы, поэтому в отношении него "будут приняты необходимые меры воздействия."
Накануне Лайф сообщал, что на Урале женщина с грудничком на руках решилась обокрасть супермаркет.
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