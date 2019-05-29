Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради экономического роста

Министр заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан по примеру КНР.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пояснил свои слова о снижении социальной ответственности государства перед гражданами ради экономического роста, которое он сделал на Столыпинском форуме. Министр подчеркнул, что он лишь перечислил факторы роста экономики Китая, но не призывал следовать его опыту.

— Мне был задан вопрос об особенностях развития Китая, факторах высоких темпов роста. Я сделал акцент на четырёх темах: агрессивной урбанизации, высокой доле инвестиций в ВВП, управлении спросом и кредитным предложением, фокусе на прорывные проекты, которые смогут обеспечить дополнительную добавленную стоимость в будущем, — написал Орешкин в "Фейсбуке".

По его мнению, у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради роста ВВП. Министр считает, что для РФ применим опыт по двум последним пунктам. Активная политика по управлению кредитным предложением простимулирует корпоративное и ипотечное кредитование, а концентрация на прорывных направлениях, к примеру развитии искусственного интеллекта, по его оценке, приведёт к более быстрому росту производительности труда.

— На форуме я как раз обратил внимание на наличие и объёмы финансирования такой программы в Китае. Однако акцент некоторые СМИ сделали совсем на другом — на ограничении мер соцподдержки в Китае, — отметил глава МЭР.

При этом, как указал Орешкин, некоторые издания услышали в его словах предложение применить этот опыт в России, хотя его не было.

Ранее Орешкин объяснил смысл введения показателей эффективности губернаторов.