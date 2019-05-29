Сенаторы одобрили закон, обязывающий делать фото техосмотра машин

Цель нововведения — усложнить оформление диагностических карт без реального прохождения процедуры.

Совет Федерации одобрил закон, который вводит новые правила прохождения техосмотра. Документ предусматривает, что оценивать состояние машин будут с обязательной фиксацией процесса на фото.

Также согласно законопроекту диагностические карты будут оформляться в электронном виде. А сведения о техосмотре будут передаваться в облачное хранилище в Сети. Следить за соблюдением новых правил технического осмотра будет МВД.

Эти меры должны противостоять массовому оформлению диагностических карт без реального прохождения процедуры. Такое халатное отношение к процедуре увеличивает число ДТП, отмечают авторы инициативы. Теперь документ будет направлен на подпись в Администрацию Президента.

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