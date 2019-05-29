Эксперты прогнозируют победу врио глав регионов в первом туре выборов

У действующих врио губернаторов регионов есть хорошие шансы на победу в первом туре предстоящих выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. Об этом сказали эксперты в ходе круглого стола "Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей", трансляцию которого вёл Лайф.

— Исследования показывают, что люди в основном с радостью встретили смену руководителей регионов, это было ожидаемое событие. Давно наметился запрос на изменения, на решение принципиальных задач в регионах, на активное и энергичное поведение глав регионов, — пояснила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

По её словам, учитывая то, как врио "взяли хороший старт" и в своей работе "идут достаточно успешно", можно прогнозировать их победу на выборах.

Эксперты также отмечали, что врио глав регионов соответствуют ожиданиям электората. Они показывают результативность в своей работе, готовность к диалогу с местными жителями и жёстко контролируют ключевые проблемы региона.

В единый день голосования пройдут выборы руководителей 16 регионов нашей страны.