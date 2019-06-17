Убийца Android от Huawei. Всё, что известно, про Hongmeng ОС
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Когда всё началось?
Несмотря на то что особенно активно операционку Huawei начали обсуждать именно сейчас, про неё стало известно давно. Впервые китайцы заикнулись о собственном аналоге Android ещё в 2012 году. "Мы разрабатываем свою операционную систему на тот случай, если в один прекрасный день американские компании оставят нас без доступа к своему программному обеспечению", — тогда Ван Бяо, бывший гендиректор Huawei.
После этого топ-менеджеры Huawei неоднократно упоминали про своё ПО. Последнее на сегодня заявление — за Ричардом Ю, исполнительным директором корпорации. В марте он о полной "боевой" готовности продукта. "Мы подготовили собственную операционную систему. Это наш план "Б", — заявил Ю.
А что с названием?
Отдельная история — это нейминг. Наиболее правдоподобный вариант — Hongmeng. Во всяком случае, именно это название Huawei недавно в Управлении по товарным знакам Китая. Кстати, слово Hongmeng, как и слово Kirin, которым нарекли процессоры Huawei, отсылает к мифологии Древнего Китая. Имя Kirin, или, если произносить правильно, "цилинь", носит химера, имеющая тело лошади, чешую рептилии и голову дракона. Ну а "Хун Мэн" — имя некой сущности, олицетворяющей первозданный хаос, из которого возник мир.
Однако есть повод полагать, что в Европе ПО выйдет под другим, более лаконичным названием. В аналогичное европейское ведомство, занимающееся регистрацией трейдмарок, Huawei заявку аж на три названия — Ark OS, Huawei Ark OS и Huawei Ark. И в использование слова Ark очень охотно верится, поскольку в начале апреля компания Ark Compiler — набор инструментов для Android-разработчиков.
Известно также, что внутри Huawei операционку кодовым именем Project Z. Что, согласитесь, очень далеко и от Hongmeng, и от Ark.
А когда покажут?
Вскоре после обмена санкциями между Китаем и США, в ходе которых Huawei отрезали от доступа к Google-сервисам и другим американским технологиям, появилось много спекуляций относительно даты выхода Hongmeng. Так, например, Вонг Кам Фаи, профессор университета Гонконга, , что операционка Huawei в целом готова, но для идеальной полировки хорошо бы разработчикам дать ещё три года. Однако у компании нет этих трёх лет. Максимум три месяца, которые дало американское правительство.
На днях в китайских соцсетях разошёлся якобы настоящий постер, согласно которому ОС презентуют уже 24 июня. Многие клюнули на эту утку, что немудрено — для китайских компаний характерны утечки подобного рода. И они правдивы, как правило, с вероятностью 50 на 50. Конкретно в этом случае — ложь. Люди из Huawei довольно быстро и этот инсайд, общаясь с китайскими СМИ.
Однако генеральный директор Huawei Ричард Ю в интервью китайскому изданию Caijing , что их продукт будет готов либо осенью этого года, либо весной следующего. Но спустя пару дней, разговаривая уже с американскими журналистами CNBC, Ричард Ю , что будет два релиза: Hongmeng — осенью этого года, Ark — весной следующего.
А что известно про функции операционки?
Несмотря на то что Huawei держит подробности в строжайшем секрете, на общие тезисы топ-менеджеры не скупятся. Так, например, Ричард Ю , что Hongmeng будет работать не только на смартфонах, но и практически на любой технике, где есть кнопки или тачскрин, а также экран: компьютеры, ноутбуки, планшеты, телевизоры, носимая электроника и даже автомобили. Также гарантирована совместимость со всеми Android-приложениями и веб-сервисами. Кроме прочего известно, что Hongmeng, как и Android, будет работать на ядре Linux, что только подтверждает потенциальную совместимость софта операционок.
И здесь встаёт главный вопрос — доставка этих самых приложений пользователю. В Android для этих целей служит Play Market. Но скоро Google должна каким-то образом запретить Huawei использовать этот сервис на своих смартфонах. Придётся создавать собственный и приучать к нему аудиторию. Что очень непросто. Ван Ченглу, президент Huawei по разработке ПО, ещё в прошлогоднем интервью , что создание собственной операционки не требует много ресурсов. А вот возведение на её основе экосистемы — чуть ли не неподъёмный труд.
По одной из версий СМИ, Huawei свой каталог на основе Aptoide, одной из самых популярных альтернатив Play Market. Архив Aptoide насчитывает более 900 миллионов приложений, а ежемесячная аудитория сервиса — более 200 миллионов пользователей. Не исключено, к слову, что, находясь в цейтноте, Huawei просто интегрирует этот сервис в свою операционку. Во всяком случае, есть информация, что китайцы обсуждают разные варианты с владельцами Aptoide.
Тут же можно вспомнить про Ark Compiler. Во время презентации говорилось, что при использовании этого инструмента для разработчиков стоковый Android преображается: плавность интерфейса повышается на 24%, время отклика системы на команды — на 44, время запуска приложений — на 60%. Журналисты Gizmochina , что замена действующих инструментов на Ark Compiler может привести к улучшенной многозадачности ОС и оптимизации многих процессов, которые позитивно скажутся на автономности гаджетов. Резонно предположить, что Ark OS будет использовать этот самый новый компилятор на полную.
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