Убийца Android от Huawei. Всё, что известно, про Hongmeng ОС

Одной из главных интриг конфликта между Huawei и Google стала операционная система китайской разработки. Многие считают, что ОС нанесёт сильный удар по Android — как в плане репутации, так и в плане пользовательской базы. Life обошёл многие закоулки Интернета и собрал воедино всё, что известно, про потенциального убийцу Android из Китая.

Когда всё началось?

Несмотря на то что особенно активно операционку Huawei начали обсуждать именно сейчас, про неё стало известно давно. Впервые китайцы заикнулись о собственном аналоге Android ещё в 2012 году. "Мы разрабатываем свою операционную систему на тот случай, если в один прекрасный день американские компании оставят нас без доступа к своему программному обеспечению", — сказал тогда Ван Бяо, бывший гендиректор Huawei.

После этого топ-менеджеры Huawei неоднократно упоминали про своё ПО. Последнее на сегодня заявление — за Ричардом Ю, исполнительным директором корпорации. В марте он рассказал о полной "боевой" готовности продукта. "Мы подготовили собственную операционную систему. Это наш план "Б", — заявил Ю.

А что с названием?

Отдельная история — это нейминг. Наиболее правдоподобный вариант — Hongmeng. Во всяком случае, именно это название Huawei зарегистрировала недавно в Управлении по товарным знакам Китая. Кстати, слово Hongmeng, как и слово Kirin, которым нарекли процессоры Huawei, отсылает к мифологии Древнего Китая. Имя Kirin, или, если произносить правильно, "цилинь", носит химера, имеющая тело лошади, чешую рептилии и голову дракона. Ну а "Хун Мэн" — имя некой сущности, олицетворяющей первозданный хаос, из которого возник мир.

Однако есть повод полагать, что в Европе ПО выйдет под другим, более лаконичным названием. В аналогичное европейское ведомство, занимающееся регистрацией трейдмарок, Huawei подала заявку аж на три названия — Ark OS, Huawei Ark OS и Huawei Ark. И в использование слова Ark очень охотно верится, поскольку в начале апреля компания анонсировала Ark Compiler — набор инструментов для Android-разработчиков.

Известно также, что внутри Huawei операционку обозначают кодовым именем Project Z. Что, согласитесь, очень далеко и от Hongmeng, и от Ark.

А когда покажут?

Вскоре после обмена санкциями между Китаем и США, в ходе которых Huawei отрезали от доступа к Google-сервисам и другим американским технологиям, появилось много спекуляций относительно даты выхода Hongmeng. Так, например, Вонг Кам Фаи, профессор университета Гонконга, сказал , что операционка Huawei в целом готова, но для идеальной полировки хорошо бы разработчикам дать ещё три года. Однако у компании нет этих трёх лет. Максимум три месяца, которые дало американское правительство.

На днях в китайских соцсетях разошёлся якобы настоящий постер, согласно которому ОС презентуют уже 24 июня. Многие клюнули на эту утку, что немудрено — для китайских компаний характерны утечки подобного рода. И они правдивы, как правило, с вероятностью 50 на 50. Конкретно в этом случае — ложь. Люди из Huawei довольно быстро опровергл и этот инсайд, общаясь с китайскими СМИ.

Однако генеральный директор Huawei Ричард Ю в интервью китайскому изданию Caijing заявил , что их продукт будет готов либо осенью этого года, либо весной следующего. Но спустя пару дней, разговаривая уже с американскими журналистами CNBC, Ричард Ю сказал , что будет два релиза: Hongmeng — осенью этого года, Ark — весной следующего.

А что известно про функции операционки?

Несмотря на то что Huawei держит подробности в строжайшем секрете, на общие тезисы топ-менеджеры не скупятся. Так, например, Ричард Ю уверяет , что Hongmeng будет работать не только на смартфонах, но и практически на любой технике, где есть кнопки или тачскрин, а также экран: компьютеры, ноутбуки, планшеты, телевизоры, носимая электроника и даже автомобили. Также гарантирована совместимость со всеми Android-приложениями и веб-сервисами. Кроме прочего известно, что Hongmeng, как и Android, будет работать на ядре Linux, что только подтверждает потенциальную совместимость софта операционок.

И здесь встаёт главный вопрос — доставка этих самых приложений пользователю. В Android для этих целей служит Play Market. Но скоро Google должна каким-то образом запретить Huawei использовать этот сервис на своих смартфонах. Придётся создавать собственный и приучать к нему аудиторию. Что очень непросто. Ван Ченглу, президент Huawei по разработке ПО, ещё в прошлогоднем интервью говорил , что создание собственной операционки не требует много ресурсов. А вот возведение на её основе экосистемы — чуть ли не неподъёмный труд.

По одной из версий СМИ, Huawei создаст свой каталог на основе Aptoide, одной из самых популярных альтернатив Play Market. Архив Aptoide насчитывает более 900 миллионов приложений, а ежемесячная аудитория сервиса — более 200 миллионов пользователей. Не исключено, к слову, что, находясь в цейтноте, Huawei просто интегрирует этот сервис в свою операционку. Во всяком случае, есть информация, что китайцы обсуждают разные варианты с владельцами Aptoide.