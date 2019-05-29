Выросла вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника

Космический аппарат был уничтожен в рамках испытания Индией противоспутникового оружия.

Обломки индийского спутника стали чуть больше угрожать столкновением с бортом Международной космической станции (МКС). Вероятность такого развития событий увеличилась на 5%, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

— Американцы провели расчёты по вероятности пробоя станции в связи с появлением дополнительных [обломков] в результате этого разлёта. Есть численные оценки увеличения вероятности пробоя примерно на 5%, — сказал Крикалёв во время заседания Совета РАН по космосу.

По словам старшего помощника начальника отделения Главного центра разведки космической обстановки Романа Фаттахова, в настоящий момент на орбите Земли находится более 100 обломков индийского спутника. Разрушение космического аппарата произошло в результате испытаний Индией противоспутникового оружия.

Напомним, 27 марта Индия официально присоединилась к России, Китаю и США — странам, обладающим противоспутниковым оружием. По словам премьер-министра Нарендры Моди, спутник, сбитый индийской ракетой, находился на высоте 300 километров.

Заметив, что уничтожение спутника стало причиной образования космических обломков, в NASA негативно оценили действия страны, заявив о существующей угрозе для МКС.