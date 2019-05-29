Генпрокуратура решила провести в российских школах масштабную проверку

В российских школах до конца года проведут масштабную проверку, в рамках которой оценят условия в учреждениях по целому ряду факторов. Об этом сообщил Генеральный прокурор России Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
— Ситуация сложная. В этом году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены и вопросы безопасности, питания, профилактики правонарушений, полноты ранее выявленных нарушений, — уточнил глава надзорного ведомства.
По мнению Чайки, обстановка в российских школах "очень острая" — в некоторых из них отсутствуют система видеонаблюдения и охрана, а также не соблюдается пропускной режим. Он отметил, что всего за прошлый год прокуроры выявили 56 тысяч нарушений закона в данной сфере, в суды они обратились с исками почти в пяти тысячах случаев.
Ранее сообщалось, что в Приморье завершили проверку школы после БДСМ-вечеринки.
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