Генпрокуратура решила провести в российских школах масштабную проверку

Глава надзорного ведомства назвал обстановку с безопасностью в учебных заведениях "очень острой".

В российских школах до конца года проведут масштабную проверку, в рамках которой оценят условия в учреждениях по целому ряду факторов. Об этом сообщил Генеральный прокурор России Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

— Ситуация сложная. В этом году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены и вопросы безопасности, питания, профилактики правонарушений, полноты ранее выявленных нарушений, — уточнил глава надзорного ведомства.

По мнению Чайки, обстановка в российских школах "очень острая" — в некоторых из них отсутствуют система видеонаблюдения и охрана, а также не соблюдается пропускной режим. Он отметил, что всего за прошлый год прокуроры выявили 56 тысяч нарушений закона в данной сфере, в суды они обратились с исками почти в пяти тысячах случаев.

Ранее сообщалось, что в Приморье завершили проверку школы после БДСМ-вечеринки.