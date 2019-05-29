Лайф узнал подробности внезапной смерти выпускницы на ЕГЭ

Ещё с девятого класса девочка находилась на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем.

Школьнице, которая скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике в Чебоксарах, дежурившие в школе врачи настоятельно советовали пойти домой. Как выяснил Лайф, 18-летней Марии В. стало плохо ещё перед экзаменом, но она решила остаться.

Девушка целый час выполняла задания, а потом попросилась выйти. У неё посинели губы, начала задыхаться. Педагоги вызвали медсестру, через минут 15 приехала скорая помощь, но спасти выпускницу уже не смогли.

Ранее смерть ученицы подтвердили в Минздраве Чувашии, добавив, что у нее был врождённый порок сердца. Она находилась на домашнем обучении с девятого класса.