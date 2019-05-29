Украинская певица объявила о создании первой в стране женской партии

Полякова подчеркнула, что её цель — не попасть в парламент, а собрать сильную и талантливую команду, которой она сможет доверять.

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой в стране женской партии, членов которой будет набирать лично. Артистка заявила, что устала от предложений разных политиков, которые предлагали ей места в своих партиях.

— Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом. Поэтому официально заявляю: я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе. Это будет первая партия женщин Украины, — написала она в "Фейсбуке".

При этом Полякова подчеркнула, что её партия в предстоящих 21 июля выборах в Верховную раду учавствовать не будет, потому что её цель — не попасть в парламент любой ценой, а собрать сильную и талантливую команду женщин, которым она сможет "доверять и с которыми они достигнут цели тогда, когда будут к этому готовы".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил не объединяться с экс-президентом страны Петром Порошенко на парламентских выборах.