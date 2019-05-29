В США заявили, что Россия не соблюдает мораторий на испытание ядерного оружия

По версии генерала, наша страна в настоящее время может производить тысячи боеголовок ежегодно.

Директор Агентства военной разведки США, генерал Роберт Пол Эшли-младший заявил об уверенности Пентагона в том, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Уверенность приведённой позиции строится том, что Россия не могла бы развивать ядерный потенциал без испытаний.

— Укрепление Россией как стратегических, так и нестратегических ядерных сил является возможным за счёт постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок и инфраструктуры для их производства, — высказался Эшли-младший в Институте Хадсона.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп пытается отвлечь внимание от ныне действующего договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, когда приглашает Россию и Китай к трёхсторонним соглашениям по ограничению ядерного оружия.