Мать-кукушка бросила годовалых детей, оставив их в подмосковном хостеле

Этот случай стал третьим за месяц. Двумя неделями ранее женщина оставила дочку в поликлинике, а спустя несколько дней вторая бросила сына в ТЦ.

Женщина привела своих маленьких детей в хостел в районе Котельников и сбежала, оставив их в здании. Мальчику и девочке около года, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Женщина сказала сотрудникам хостела, что хочет заселиться, но забыла паспорт. Оставив малышей, она вышла на улицу "за документом" и больше не вернулась. Сейчас дети под присмотром врачей, а их мать ищет полиция.

В этом месяце произошло сразу два подобных случая. Так, 16 мая мать оставила маленькую девочку в поликлинике на Бутырской улице в Москве и скрылась. А спустя всего несколько дней другая привела шестилетнего сына в игровую комнату в ТЦ и пропала.