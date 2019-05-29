Рада зарегистрировала законопроект Зеленского об импичменте президента Украины

Внесённый в парламент новым президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, регламентирующий процедуру отстранения от власти главы государства, официально зарегистрирован в Верховной раде. Запись об этом появилась в электронной системе украинского парламента.
— Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмента. — Прим. Лайфа), — говорится в названии документа.
Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что одной из первых его инициатив на должности главы государства будет как раз закон об импичменте. Кроме того, представитель штаба Зеленского рассказал о других приоритетных законопроектах, которые внесут в Раду после его вступления в должность.
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