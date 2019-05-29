Рада зарегистрировала законопроект Зеленского об импичменте президента Украины

В то же время пояснительная записка к документу пока не была опубликована в электронной системе парламента Незалежной.

Внесённый в парламент новым президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, регламентирующий процедуру отстранения от власти главы государства, официально зарегистрирован в Верховной раде. Запись об этом появилась в электронной системе украинского парламента.

— Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмента. — Прим. Лайфа), — говорится в названии документа.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что одной из первых его инициатив на должности главы государства будет как раз закон об импичменте. Кроме того, представитель штаба Зеленского рассказал о других приоритетных законопроектах, которые внесут в Раду после его вступления в должность.