В Верховной раде отмечена мода на зелёный после избрания Зеленского

"Политкорректный" цвет предпочитают представительницы самых разных политсил. Но мужчины новый тренд пока игнорируют.

Верховная рада "позеленела", шутят украинские журналисты. В сессионном зале стали всё чаще замечать зелёный цвет на парламентариях из числа представителей прекрасного пола. Так, издание "Страна.ua" обратило внимание, что сразу пять женщин-депутатов выбрали этот оттенок в одежде для заседания в минувший вторник.

Кстати, зелёный гардероб предпочли дамы из разных политических партий. Например, так оделась представительница "Народного фронта" Виктория Сюмар, члены "Батьковщины" Алёна Шкрум и Елена Кондратюк, соратница бывшего украинского президента Оксана Сыроед и даже внефракционная Надежда Савченко.

Нельзя не отметить, что в мире моды зелёному пророчили популярность ещё до избрания Зеленского. На острие — цвета земли, глуховатый зелёный, травяной и оливковый.

Ранее Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы возле метро. Это понравилось не всем жителям украинской столицы.