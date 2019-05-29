Зеленский призвал политиков есть шаурму, чтобы быть ближе к народу

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Зеленский призвал политиков есть шаурму, чтобы быть ближе к народу

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В этом нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного, уверен лидер Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фото с надкусанной шаурмой и посоветовал другим политикам не пренебрегать этим блюдом. По его мнению, оно помогает не "забронзоветь".

— Когда у тебя напряжённый график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного, — написал в "Твиттере" новый лидер Незалежной.

Ранее Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы возле метро. Это понравилось не всем жителям украинской столицы.

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