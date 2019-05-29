Зеленский призвал политиков есть шаурму, чтобы быть ближе к народу

В этом нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного, уверен лидер Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях фото с надкусанной шаурмой и посоветовал другим политикам не пренебрегать этим блюдом. По его мнению, оно помогает не "забронзоветь".

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 29 мая 2019 г.

— Когда у тебя напряжённый график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного, — написал в "Твиттере" новый лидер Незалежной.

Ранее Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы возле метро. Это понравилось не всем жителям украинской столицы.