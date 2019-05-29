Суд арестовал саратовского подростка, напавшего с топором на школьницу

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Суд арестовал саратовского подростка, напавшего с топором на школьницу

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Кадр из видеообращения пятнадцатилетнего Даниила. Фото © VK

Суд арестовал пятнадцатилетнего Даниила, который накануне утром с топором напал на школьницу в учебном заведении Вольска. Об этом в региональной пресс-службе сообщили РИА "Новости".

По решению Вольского районного суда подростка отправили под арест на два месяца.

Ученик школы № 4 в посёлке Большевик города Вольска 28 мая бросил в один из классов школы бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, затем ещё одну такую бутылку в коридоре. После он ударил двенадцатилетнюю ученицу топором по голове и попытался скрыться. СК возбудил уголовное дело в отношении подростка.

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