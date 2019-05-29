Ограбивший пожилых женщин медработник рассказал, что заплатил за кредит

Одна из пострадавших — капитан милиции в отставке, так что женщины сразу же обратились в правоохранительные органы.

Медработник из Кирова, который со своим коллегой приехал домой к пожилым женщинам и обокрал их, заявил, что потратил деньги на выплату кредита. В этом он признался во время допроса.

Как ранее сообщал Лайф, врач и фельдшер пришли к пожилым женщинам, предложили услуги по лечению гипертонии, женщины согласились. Измерив давление, злоумышленники сделали "пациенткам" уколы, от которых те потеряли сознание.

Сумму в двести тысяч рублей подельники разделили поровну. Не заподозрив злого умысла, женщины только на следующий день обнаружили отсутствие крупной денежной суммы.

Ранее по горячим следам были задержаны подозреваемые в ограблении и избиении жительницы блокадного Ленинграда. Злоумышленники пришли к ней под видом сантехников.