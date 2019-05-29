Мать-кукушка заявила, что не забирает годовалых детей из хостела из-за работы

Целый день администратор нянчила малышей и параллельно пыталась дозвониться до их родительницы.

Женщина, которая бросила годовалых сына и дочь в подмосковном хостеле, объяснила, почему не забирает малышей — у неё много работы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, "кукушка" утром привезла детей в коляске в хостел и ушла "за паспортом". Целый день администратор нянчила в фойе мальчика и девочку, кормила их и отвлекала, а параллельно пыталась дозвониться до их матери. Ей это удалось около 21:00. "Кукушка" подняла трубку и ответила, что не может забрать детей, поскольку у неё много работы.

Ранее Лайф сообщал, что сейчас дети под присмотром врачей, а их мать ищет полиция.