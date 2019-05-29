"Я скучал". Лайф публикует видео встречи матери-кукушки с брошенным ей сыном

Женщина принесла мальчику подарки и попросила у него прощения за то, что оставила одного.

Виктория Шматенко, бросившая своего малолетнего сына в одном из столичных ТЦ, забрала ребёнка из больницы. Мальчик ждал маму почти трое суток. Однако всего несколько часов назад горе-мать получила разрешение от полиции забрать сына. Лайф снял на видео момент встречи. Мальчик обрадовался появлению мамы и заявил, что очень скучал. Сама же женщина расплакалась, а позднее попросила у сына прощения.

— Куча машин. Очень много полицейских было. А ещё я там видел настоящий на крыше вертолёт. Очень много деток было, там ещё и взрослые терялись. Я за тобой скучал, — рассказал матери мальчик о пережитом — нахождении в отделении полиции.

Напомним, маленького мальчика мать-кукушка оставила в игровой зоне ТЦ на Лобненской улице в Москве. Она отказалась от ребёнка и предложила сотрудникам торгового центра оставить его себе. Позже женщину задержали. Безответственная мать оказалась "индивидуалкой Милой" с сайта интим-услуг.

На допросе она рассуждала о съёмках порно, из-за чего появились подозрения, что она находится под действием наркотиков. Мальчик тосковал и звал маму. Сама же горе-мать в интервью Лайфу назвала случившееся "оплошностью".