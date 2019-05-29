Жителей Новороссийска возмутило видео "кровавой фотосессии" на мемориале ВОВ

Девушка в сетчатых колготках и битой в руках позировала на фоне машины, облитой краской, имитирующей кровь.

Полиция Новороссийска начала проверку из-за появления скандального видео в соцсетях. Шквал критики вызвала фотосессия молодых людей на мемориале "Малая земля", посвящённом подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

На кадрах, запечатлённых местным жителем, видно, как двое молодых людей и две девушки фотографируются на территории мемориального комплекса. В качестве реквизита используется белая машина BMW, капот которой и пространство вокруг залиты бутафорской кровью. Главной моделью выступила девушка в сетчатых колготках и с бейсбольной битой в руках.

Как предположили пользователи Сети, концепция съёмки — изобразить персонажа из вселенной комиксов DC про Бэтмена, а именно злодейку Харли Квинн. Однако зачем для этого потребовалось проводить съёмку на мемориале ВОВ, теперь предстоит разобраться правоохранителям.