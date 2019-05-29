Адвокат предложила штрафовать матерей-кукушек

Во многих странах за подобное преступление женщинам грозит длительный тюремный срок, но введение в России аналогичных мер Айвар считает опасным.

Ужесточение уголовной ответственности для матерей-кукушек, которые бросают детей, может не возыметь должного эффекта, поэтому таких женщин нужно наказывать рублём. Это мнение высказала лидер движения "За права женщин России", почётный адвокат РФ Людмила Айвар.

— Ужесточение наказания, уголовного, никогда никого не останавливало. Но есть другая мера — материальное наказание. Государство ежемесячно выплачивает матерям пособия. А когда мать оставляет ребёнка в общественном месте, наказание материальное не наступает, — сказала она в беседе с НСН.

По словам Айвар, во многих странах, в том числе в Германии, Франции и США, матерям-кукушкам грозит наказание в виде длительного срока лишения свободы, но введение в России аналогичных мер адвокат считает опасным.

Напомним, за минувший месяц уже три женщины бросили своих детей в общественных местах и различных учреждениях. Так, 16 мая мать оставила двухлетнюю дочку в столичной поликлинике. Несколько дней спустя другая бросила шестилетнего сына в московском ТЦ, а накануне ещё одна привезла в коляске двух годовалых детей в подмосковный хостел и ушла.