В Казани подсудимый легко сбежал сразу после приговора

Мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорили к десяти месяцам колонии.

В Казани из зала Ново-Савиновского районного суда сбежал подсудимый 48-летний Ирек Зиганшин. Мужчина "просто вышел" через минуту после оглашения приговора.

Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к десяти месяцам колонии. Как сообщает издание "Бизнес. Online", судебные приставы на время заседания не привлекались. Теперь сбежавшего преступника ищет полиция.

Ранее Лайф сообщал, что заключённые совершили массовый побег из колонии в Одессе, устроив беспорядки.