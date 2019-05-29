Россиянин отсудил у бывшей жены алименты на сына, который продолжал жить с ней

Суд принял решение в пользу отца ребёнка — наркозависимого мужчины, который отбывает наказание в местах лишения свободы.

Жительница Шадринска Курганской области из-за юридической коллизии пять лет выплачивала алименты на ребёнка, которого сама же и воспитывала. Как сообщает URA.ru, суд принял положительное решение без участия ответчицы, которая узнала о произошедшем совершенно случайно. Дело в том, что женщина выплачивала крупный кредит и была уверена, что деньги с её счёта переводятся в пользу банка.

Бывший супруг россиянки — наркоман, который несколько лет находится в местах лишения свободы. Теперь ему могут ещё и добавить срок.

— Я считаю, что в его действиях есть признаки мошенничества, потому что он в иске специально указал неправильный адрес, чтобы повестки из суда не доходили до матери ребёнка, — рассказал журналистам Александр Андрюков — юрист, представляющий интересы обманутой россиянки.

Ранее Лайф рассказывал, как москвич разом заплатил 150 миллионов рублей алиментов ради выезда за границу.

Кстати, за весь прошлый год у россиян накопилось долгов по алиментам на общую сумму в семь миллиардов рублей. Взыскать удалось лишь 1,3 миллиарда.