В Мурманской области украли железнодорожный мост через реку

Читайте также

В Мурманской области украли железнодорожный мост через реку

94

Фото © vk.com / СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК МОНЧЕГОРСК

Оказалось, что прежде нужно понять, кто вообще отвечал за это полузаброшенное сооружение.

Мост через реку Умба в Мурманской области бесследно исчез. На это пожаловались в полицию жители посёлка Коашва Апатитско-Кировского района. Конструкция была расположена около заброшенного посёлка Октябрьского, рассказали "Российской газете" в УМВД РФ по региону.

В Администрации города Кировска заявили, что мост не числился на балансе города и не использовался много лет. Рядом есть альтернативный, с которым всё в порядке.

Шесть лет назад прекратил существование посёлок Октябрьский, куда вела железная дорога по пропавшему мосту. В нём не осталось жителей. По железной дороге также вывозился концентрат редкоземельных металлов из ГОКа посёлка Ловозеро.

Примечательно, что ранее в этом году в Мурманской области уже исчезал мост. Однако в том случае всё было предельно понятно: инженерную конструкцию снесло ледоходом.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×