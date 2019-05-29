Напавший на журналистов житель Ставрополья арестован

Филолог Константин Сиднев, который напал на журналистов ставропольской газеты "Родина", арестован. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.
— Судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты "Родина", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в пресс-релизе.
Напомним, 27 мая Константин Сиднев напал на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе. Филолог числился пропавшим без вести, так как несколько дней назад перестал выходить на связь. В результате пострадало несколько человек, включая главного редактора, который и был главной мишенью злоумышленника. После задержания он выразил сожаление, что не убил главреда.
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