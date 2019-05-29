Напавший на журналистов житель Ставрополья арестован

Читайте также

Напавший на журналистов житель Ставрополья арестован

8

Пожилой мужчина ранил несколько человек, включая главного редактора. Позже он заявил, что не раскаивается.

Филолог Константин Сиднев, который напал на журналистов ставропольской газеты "Родина", арестован. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

— Судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты "Родина", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, 27 мая Константин Сиднев напал на журналистов газеты "Родина" в Ставрополе. Филолог числился пропавшим без вести, так как несколько дней назад перестал выходить на связь. В результате пострадало несколько человек, включая главного редактора, который и был главной мишенью злоумышленника. После задержания он выразил сожаление, что не убил главреда.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×