Фитнес-тренер рассказал, как правильно худеть пенсионерам

Никаких прыжков и бега. Для начала рекомендуют планомерно укрепить мышечный каркас.

Американские учёные создали специальную программу физических нагрузок для пожилых мужчин, которые хотят снизить вес. Пенсионерам предложили заняться интервальными тренировками — 40 секунд — упражнение, 20 секунд — отдых. По мнению специалистов США, такая методика значительно уменьшит массу жира на животе и продлит жизнь.

Однако некоторые российские фитнес-тренеры заявили, что такие занятия могут выдержать не все. У пенсионера элементарно может участиться пульс, подняться давление. К интервальным тренировкам нужно основательно готовиться и для начала укрепить мышечный каркас.

— Я бы рекомендовал начать с плавания брассом, с ходьбы. Ни с каких прыжков, бега, ни в коем случае, — передаёт News.ru слова фитнес-эксперта Ивана Мангустова.

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