Чиновники отказались выполнить волю умершей матери и отдать её сына крёстной

Малыша уже два месяца держат в интернате. Женщина говорит, что активный, живой ребёнок стал ранимым и плаксивым.

В Симферополе многодетная мать Валентина Тарасенко не может добиться опеки над своим крестником — сыном умершей подруги, которая перед смертью в завещании просила отдать ребёнка ей. Как женщина рассказала Лайфу, чиновники заявили, что "не всё так просто и на таких детей целая очередь".

По её словам, её подруга Алёна скончалась от онкологического заболевания. Зная, что не выживет, она попыталась позаботиться о будущем своего сына. Умирающая женщина написала заявление в органы опеки с надеждой, что малыш окажется в надёжных руках её друзей. Но после смерти женщины чиновники не выполнили её просьбу. Причина — разрешение дано на опеку, а не на усыновление.

— Они два месяца держат ребёнка в интернате. Я там недавно была, они мне дали наконец-то пропуск. Ребёнок был живой, активный, ходил у нас, играл. А сейчас он боится, даже когда на пол его опускаешь, он начинает плакать. У меня не радость, а печаль, на самом деле. Он не смотрел даже в глаза, — с горечью говорит Валентина.

Женщина уже подала заявление на опеку, предварительное слушание назначено. Но она боится, что это может затянуться и малыша отдадут в другую семью.