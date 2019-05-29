Саакашвили обругал солдатские туалеты Порошенко в Донбассе

Бывший грузинский лидер также отметил, что экс-президент Украины никогда не был близко к передовой в Донбассе.

Вернувшийся на Украину экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили восхитился президентом Владимиром Зеленским, побывавшим на линии соприкосновения в Донбассе. Саакашвили заметил, что глава государства проинспектировал санузлы солдат.

— В январе 2016-го я прямо с передка поехал к Порошенко в Карпаты и рассказал ему, что срочно нужно строить нормальные туалеты, потому что военным приходится далеко отходить, чтобы справить нужду, и они становятся целями, а он меня выслушал и ничего не сделал, — написал Саакашвили на своей странице в "Фейсбуке".

Грузинско-украинский политик добавил, что после этого он распорядился доставить 30 туалетов на передовую из Одессы, но киевские власти всё равно приказали демонтировать их, якобы назло лично ему.

В Народной милиции ДНР ранее сообщили, что после визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс украинские военные существенно нарастили интенсивность артиллерийского огня.