Омбудсмен рассказала Лайфу о состоянии брошенных в хостеле малышей

На вид каких-либо отклонений в развитии у детей не обнаружено. Они остаются под присмотром врачей.

Годовалые мальчик и девочка, которых мать оставила в одном из подмосковных хостелов, немного простужены, но чувствуют себя удовлетворительно. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

— На вид каких-либо отклонений в развитии не имеют. У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь. О маме пока ничего не известно, — уточнила детский омбудсмен.

Мать малышей на связь больше не выходила. Номер телефона, который она оставила у администратора хостела, ни на кого не зарегистрирован. Женщину пытаются найти полицейские.

Ранее сообщалось, что мать-кукушка ответила на звонок из хостела и заявила, что не может забрать годовалых сына и дочь из-за работы.

В то же время другая мать-кукушка сегодня забрала своего ребёнка, брошенного три дня назад в торговом центре.